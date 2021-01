Motorista morre após caminhão cair de ponte entre Carlópolis e Fartura ”Confiram o vídeo”

Crédito da foto Para Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um motorista morreu depois que o caminhão que estava dirigindo caiu de uma ponte sobre a Represa de Xavantes, entre o norte do Paraná e o estado de São Paulo, nesta quarta-feira (13).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima ficou presa na cabine do veículo e morreu antes da chegada do socorro.

A Ponte Prefeito Benedito Garcia Ribeiro fica sobre o sobre o rio Itararé e tem aproximadamente 53,5 metros de altura e 1550 metros de extensão. Ela liga as cidades de Carlópolis (PR) e Fartura (SP).

Equipes de resgate que estão no local tentam apurar se o caminhoneiro viajava sozinho.