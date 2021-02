Divulgado o resultado final do PSS de professores

Photo Credit To Foto: Geraldo Bubniak/ANPr

Foi divulgado nesta sexta-feira (12) o resultado final do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação temporária de professores e pedagogos para a rede estadual de ensino neste ano letivo. A lista de classificação está disponível no site do Cebraspe, assim como os resultados das provas objetivas e de títulos.

A pedido da Secretaria da Educação e do Esporte do Paraná, o Cebraspe antecipou a divulgação dos resultados (que estava prevista para 19 de fevereiro), visando a participação dos professores PSS nas atividades de formação e preparação para o modelo híbrido de ensino, que já estão sendo realizadas pelos docentes efetivos.

A chamada para a distribuição de aulas dos professores selecionados está prevista para se iniciar a partir do dia 19 de fevereiro, seguindo o cronograma determinado pelos Núcleos Regionais de Educação (NREs) de cada região. A convocação pode até mesmo ocorrer antes da data prevista, dependendo da organização de cada NRE para a entrega de documentos para cadastro e realização de bancas de verificação de cotistas.

Após essa etapa, os professores terão treinamento para o ensino híbrido (recebendo instruções, por exemplo, de como usar os equipamentos e como atender os alunos de maneira remota e presencial) e para as medidas sanitárias de prevenção contra a Covid-19. Os docentes efetivos passam por esse processo durante o mês de fevereiro, seguindo o cronograma definido pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte.

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – O edital do processo seletivo prevê a contratação de pelo menos 4 mil profissionais para lecionar nas unidades do Estado em 2021. Contudo, ao longo do ano, haverá ampliação, chegando às 20 mil vagas temporárias de 2020. Os salários podem chegar a até R$ 3.720.

A prova objetiva do PSS aconteceu no dia 10 de janeiro, com 198 locais de prova em 30 cidades do Paraná. Mais de 34,3 mil candidatos participaram dessa etapa de seleção. Eles puderam optar entre uma ou duas disciplinas.