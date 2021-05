Santo Antônio da Platina registra mais duas mortes e ultrapassa marca de 600 casos ativos de Covid-19

Compartilhe no Google+(abre em nova janela)

O boletim epidemiológico de sábado informa 614 casos ativos de Covid-19 (26 hospitalizados) e 174 em investigação no Laboratório Central do Estado.

Os números da Covid-19 não param de aumentar em Santo Antônio da Platina e preocupam as autoridades sanitárias. Entre a noite de sábado e manhã deste domingo mais duas pessoas morreram em consequência do vírus, e agora o município acumula nove mortes em apenas três dias.

Fonte do post: Tá no Site com Junior Queiroz