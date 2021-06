Crédito da foto Para Assessoria

70 gestantes foram vacinadas nesta manhã, no Ginásio de Esportes do SESC/SENAC.

A vacina aplicada foi a Coronavac, considerada segura para esse tipo de público.

Agora à tarde serão vacinadas as pessoas com 53, 54 e 55 anos de idade, nos postos de Saúde do Parque Bela Vista e Central (em frente ao SESC/SENAC) no sistema Drive-Thru.