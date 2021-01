Ação conjunta entre a PRF e o 13º BAEP apreende skunk em Santo Antônio da Platin

Photo Credit To PRF

Na madrugada desta quinta-feira (28), por volta das 4 horas, uma ação integrada entre a Polícia Rodoviária Federal e o 13º Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo resultou na apreensão de 42 quilos de skunk na divisa entre os Estados de São Paulo e Paraná.

A ocorrência iniciou quando o BAEP de Bauru-SP informou a PRF de Ourinhos sobre um veículo Ford/Focus, placas de Agudos-SP, que estaria vindo do Paraná transportando drogas. As informações foram transmitidas para a PRF de Santo Antônio da Platina-PR, que avistou o veículo e tentou abordá-lo, porém os ocupantes fugiram da ação policial, iniciando-se aí um acompanhamento, que logo teve o apoio da Polícia Militar do Paraná e da PRF de Ourinhos-SP.

O condutor saiu da BR-153 na altura do km 39 e enveredou-se pela rodovia estadual PR-092, porém após desvencilhar-se dos policiais, o condutor perdeu o controle do veículo e caiu em um barranco às margens de uma lagoa, num sítio em Santo Antônio da Platina-PR.