O patrulhamento aconteceu em vários bairros da cidade com intuito de fiscalizar o cumprimento dos decretos Estadual (7.672/2021) e Municipal (181/2021) na prevenção contra a Covid-19.

Na noite de terça-feira (25), Policiais militares da Rotam e RPA realizaram Operação AIFU – Ação Integrada de Fiscalização Urbana, com os agentes da vigilância sanitária, em Santo Antônio da Platina/PR.

Fonte do post: Tá no Site com 2º BPM