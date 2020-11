Acidente com ambulância de Jundiaí do Sul deixa ao menos 10 feridos da BR-369

Photo Credit To Divulgação

Uma colisão no início da noite desta terça-feira (10), na BR-369, no perímetro urbano de Cornélio Procópio, envolvendo uma ambulância do município de Jundiaí do Sul (Norte Pioneiro) e um caminhão carregado com laranjas deixou ao menos 10 pessoas feridas, segundo apurou o repórter Reginaldo Tinti do Portal Anuncifácil.

Conforme as primeiras informações, as vítimas seriam pacientes que seguiam para tratamento médico em Londrina. O resgate mobilizou várias equipes de socorristas, que encaminharam os feridos para hospitais de Cornélio Procópio.

Mais informações a qualquer momento.