Acidente com caminhão mata tavorense em Araraquara

Crédito da foto Para Foto: acidadeon

Mateus Vieira, 21 anos, natural de Joaquim Távora – Norte Pioneiro paranaense, morreu na manhã desta quarta-feira (26), em consequência de um acidente de trânsito na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-255), em Araraquara (SP).

O acidente aconteceu no Km 86 da rodovia estadual. Mateus dirigia o caminhão que, segundo a imprensa local, saiu da pista e tombou no acostamento.

Mateus foi encontrado fora do veículo. Um passageiro do caminhão, que não teve o nome revelado, foi socorrido, porém, sem risco de morte.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) suspeita que o motorista tenha dormido ao volante. As circunstâncias do acidente, no entanto, serão investigadas.

Mateus era casado e deixa uma filha.

CRÉDITO: acidadeon