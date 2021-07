Acidente com motorista embriagado mata motoboy de Santo Antônio da Platina

Crédito da foto Para PRE

Um grave acidente envolvendo dois carros e uma motocicleta deixou uma pessoa morta e outras quatro feridas na tarde de quinta-feira (15), na PR-092, em Joaquim Távora/PR.

De acordo de acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 16h40 e envolveu um Fiat Palio (placas de Quatiguá/PR), um Ford EcoSport (placas de Joaquim Távora/PR) e uma motocicleta Yamaha YS150 (placa de Santo Antônio da Platina/PR).

Ambos os carros seguiam sentido Joaquim Távora/Quatiguá e a motocicleta no sentido oposto, quando no km 300+800m ocorreu o acidente.

Com a colisão, o Ford EcoSport capotou. A condutora de 25 anos e três passageiras com 4, 7 e 59 anos foram socorridas e encaminhadas ao hospital local com ferimentos leves.

O motociclista envolvido no acidente, identificado como Juliano F. S, 31 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Ele trabalhava como motoboy e era colaborador da rede Multifarma.

O condutor do Palio, Valdir T. A, 62 anos, dirigia embriagado e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil. O teste do etilômetro indicou 0,87 mg/l.