Acidente com vítima fatal na PR-092

A Polícia Rodoviária de Siqueira Campos foi acionada para atender um acidente na data de 15 de junho, as 19:40h, na PR 092, Km 267+800m, no município de Wenceslau Braz.

A moto Honda CG 125 se envolveu em um acidente com um Veículo não indentificado (evadiu do local)

Uma carreta Scania/T112H, placas de Canoas/RS, que vinha logo atrás da moto, informou que um caminhão Cargo Prata colidiu frontalmente com a moto e não parou.

O caminhão deve estar com parte frontal avariada pelo acidente.

O condutor da moto Ronaldo Moreira Lucio, 27 anos, masculino, óbito no local.

A passageira M.F. da S, 20 anos, encaminhada pelo SAMU ao Pronto Socorro de Siqueira Campos, com ferimentos graves.

Equipe Policial: Cb. Ricardo e

Sd. Sarachi(atendente).

