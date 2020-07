Acidente de trabalho mata eletricista de terceirizada da Copel

Crédito da foto Para Portal Tanosite

Um eletricista de construção de linhas e redes da empresa Eletro Poel Construções de Siqueira Campos, que presta serviços à Copel, morreu na tarde desta sexta-feira (17), após sofrer um acidente de trabalho na zona rural de Santo Antônio da Platina.

Conforme apurou a reportagem, João Paulo Justino, de 29 anos, trabalhava na construção da rede do Programa Paraná Trifásico, quando caiu de uma altura aproximada de oito metros, após um dos cabos que o prendia ao poste se romper.

De acordo com o chefe regional da Copel, Edison Bandeira, o eletricista foi socorrido pelos próprios companheiros de trabalho.

“Recebemos a notícia com muita tristeza. Infelizmente uma fatalidade! Ele foi socorrido pelos companheiros de trabalho, pela dificuldade de sinal telefônico no local para acionar o resgate, e deu entrada com vida no pronto-socorro, mas lamentavelmente faleceu pouco tempo depois na sala de cirurgia”, disse Bandeira ao Tá no Site.

O corpo do eletricista foi recolhido ao Instituto Médico-Legal (IML) de Jacarezinho.

O acidente será investigado pela Copel e pela Polícia Civil.