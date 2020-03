Crédito da foto Para (Foto: Reprodução)

Acidente entre caminhão e carro deixa cinco mortos na região de Curitiba

Um grave acidente entre um carro e um caminhão deixou cinco mortos na manhã desta segunda-feira (2). O acidente aconteceu na PR-427, em Porto Amazonas, região metropolitana de Curitiba.

A batida envolveu um caminhão e um Fiat Uno, de acordo com as primeiras informações. Após a batida, os veículos pegaram fogo. Todos os ocupantes do Uno morreram no local.

O condutor do caminhão foi encaminhado para uma Unidade de Saúde. Não foi informado o estado de saúde dele.