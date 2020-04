Acidente entre motos e bitrem deixa dois mortos e um ferido entre Ribeirão Claro e Carlópolis

Crédito da foto Para PRE

Duas pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida na noite de ontem (24) em um grave acidente na PR-151, entre Ribeirão Claro e Carlópolis.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), uma carreta bitrem (Volvo) apresentou problemas mecânicos no semi reboque e parte da composição saiu da pista de rolamento. Duas motocicletas, com três jovens, que seguiam sentido Ribeirão Claro/Carlópolis não conseguiram desviar e colidiram contra a traseira do bitrem.

Uma das vítimas morreu no local do acidente. As outras duas foram socorridas e encaminhadas a hospitais de Ribeirão Claro e Carlópolis, porém, uma delas também não resistiu aos ferimentos e faleceu após dar entrada na unidade.

Ainda de acordo com a PRE, nenhuma das vítimas portava documentos.