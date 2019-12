Acidente entre quatro caminhões deixa dois mortos na PR-323

Crédito da foto Para Fotos: WhatsApp Tá nos Site

Um acidente entre quatro caminhões deixou dois mortos na PR-323, entre Sertanópolis e Sertaneja, no norte do Paraná, na manhã de quarta-feira (17), na região do quilômetro oito.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o caminhão carregado com bebidas invadiu a pista contrária e atingiu a lateral de um segundo veículo.

Em seguida, o caminhão colidiu frontalmente contra uma carreta que carregava bobinas.

Com o impacto da batida, os condutores identificados como Luiz Carlos Gregui e José de Souza morreram na hora.

Quarto caminhão envolvido em acidente foi parar em plantação

Além dos dois óbitos, o motorista do terceiro caminhão foi encaminhado com ferimentos a um hospital da região, e o condutor do quarto veículo jogou o automóvel em uma área de plantação para evitar a colisão.