Admirador da Polícia Militar recebe visita em seu aniversário

Photo Credit To Assessoria PM

No último dia 11 de agosto, o jovem Allan Gustavo Cardozo Camargo recebeu a visita de uma equipe de Rádio Patrulha em sua residência. O adolescente deseja ser Policial Militar e recebeu de presente, uma farda dos policiais pertencentes ao Destacamento Policial Militar de Ribeirão Claro. Ao completar doze anos de idade, ele pode interagir com os policiais, tirar fotografias e ainda dar um passeio na viatura da corporação.

O 2º BPM, na pessoa do comandante, Ten.-Cel. Luiz Francisco Serra, acredita que são esses valores que fazem com que o trabalho da Polícia Militar do Paraná é imprescindível na vida dos cidadãos e faz votos de estima e consideração ao jovem, desejando-lhe sucesso e se colocando a disposição.