Adolescente apontado como um dos autores de duplo homicídio em Santo Antônio da Platina

Photo Credit To Corpos foram encontrados em um cafezal no bairro Água Branca - Foto: Antônio de Picolli/Arquivo

A Polícia Civil concluiu que um adolescente de 17 anos é um dos autores do duplo homicídio ocorrido no dia 30 de julho, no bairro rural Água Branca, em Santo Antônio da Platina/PR, em que as vítimas Alexandre Fonseca, 20 anos, e Vitor Miguel Borba Viana, 16 anos, foram executadas com disparos de arma de fogo calibres 380, 9mm e 38.

O adolescente já é conhecido no meio policial e possui várias passagens pela delegacia, sendo que no dia 12 de agosto, o delegado Rafael Guimarães e investigadores da 38ª Delegacia Regional de Polícia efetuaram a apreensão do mesmo e localizaram com ele uma bolsa, a qual tinha uma pistola 9mm e um revólver calibre 38.

As armas apreendidas foram encaminhadas para exame pericial junto ao Instituto de Criminalística e foi confirmada a utilização no duplo homicídio, ratificando a linha de investigação da polícia judiciária.

As investigações prosseguem para confirmação da autoria de outros envolvidos no caso.