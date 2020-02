Adolescente bate carro furtado na estrada e PRF encontra 206 kg de maconha

Crédito da foto Para Carro ficou destruído – Foto PRF

Um adolescente de 17 anos foi flagrado dirigindo um carro furtado carregado com 206 quilos de maconha na BR-277, na região de Palmeira. O flagrante foi feito pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), após o carro sair da pista e bater contra uma árvore. O jovem dirigia o veículo.

A equipe da PRF de Irati foi acionada às 7 horas para atender o acidente no km 188, da BR 277.

No local, encontrou um Ford Fusion, com placas de Curitiba. Em seguida, os policiais descobriram pelo chassi que se tratava de um Ford Fusion, com placas de Uberaba/MG, que havia sido furtado em setembro de 2019 em Barretos/SP. A droga estava dentro do veículo.

O motorista de 17 anos é natural de Ponta Porã e informou que apanhou o veículo em sua cidade para levá-la até Curitiba.

O jovem também informou que é a terceira detenção em menos de 12 meses, pelo mesmo crime.

A droga, o veículo e o apreendido, foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Palmeira.