Adolescente rouba carro e tenta assaltar postos de combustíveis

Um adolescente de 17 anos foi preso na manhã de sexta-feira (10), em Wenceslau Braz, após tomar um carro de assalto e tentar roubar dois postos de combustíveis na cidade.

De acordo com a PM, por volta das 5h30, o rapaz e um comparsa, armados com um revólver e uma pistola roubaram um Fiat Palio nas proximidades do Country Clube. Em seguida a dupla tentou assaltar um posto de combustíveis, mas fugiu sem levar nada.

A PM foi acionada e avistou o carro estacionado em um bairro da cidade, com um dos suspeitos próximo ao veículo, que ao perceber a aproximação dos policiais tentou fugir a pé entrando em uma mata. Contudo, ele acabou detido e reconhecido como autor dos crimes.

Tratava-se de um adolescente de 17 anos, que estava armado com uma faca e um revólver calibre .22, parecendo estar sob efeito de drogas.

Na unidade policial, o suspeito também foi reconhecido em outra tentativa de assalto a outro posto de combustíveis na cidade, onde efetuou um disparo de arma de fogo, mas também fugiu sem levar nada.

O comparsa do assaltante não foi localizado pela PM.