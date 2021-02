Agendas com empresários buscam investimentos para Jacarezinho

Photo Credit To Marvi formalizou intenção de instalação em Jacarezinho durante reunião na prefeitura - Divulgação

A Prefeitura de Jacarezinho tem concentrado esforços em atrair investimentos para gerar emprego e renda aos moradores do município. Neste começo de ano foram realizados diversos diálogos entre gestores e empresários, com destaque para as possibilidades de instalação de uma unidade da Marvi e de ampliação da unidade local da Dallon.

Como esses processos geralmente são demorados, o interesse é dar início o quanto antes para que haja tempo hábil de planejar e executar as parcerias e incentivos destinados às empresas que tenham projetos para o município.

No caso da Marvi, empresa que tem a sede localizada em Ourinhos (SP) e ampla produção na linha alimentícia, a intenção é a abertura de uma unidade em Jacarezinho, às margens da BR-153. Esta nova fábrica seria um projeto de modernização da empresa e, a princípio, geraria 200 empregos diretos em Jacarezinho. A ideia, porém, seria de expandir a médio prazo e gerar ainda mais postos formais de trabalho.

Já a Dallon, empresa especializada na produção de plástico e metais que já possui uma unidade em Jacarezinho, o projeto é de expansão e o consequente aumento de mais algumas dezenas de empregos diretos gerados.

“Jacarezinho tem um déficit sério com relação a emprego e isso só vai mudar com a criação de mais postos de trabalho. A ideia é ter um ambiente que seja atrativo para empresários, que proporcione a ampliação de quem já está no município e de quem quer vir para o município. Já temos trabalhado nesse sentido desde os primeiros dias da nossa gestão para que a população possa ser beneficiada com mais oportunidades de emprego o quanto antes”, pontua o prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares.

“A Marvi é um exemplo de empresa que tem interesse em se instalar em Jacarezinho. Da nossa parte já garantimos dar todos os incentivos que a lei nos permite. Vamos lutar para que este projeto dê certo. Temos a Dallon, que já está aqui e pretende ampliar. Igualmente oferecemos todo o apoio possível. E isso se estende a qualquer outra empresa que tenha interesse em investir no nosso município. A prefeitura será parceira de quem quer crescer e gerar empregos”, completa Palhares.

FRANGOS PIONEIRO

Outra conversa recente da prefeitura de Jacarezinho foi com a direção da Frangos Pioneiro, que também tem projetos futuros para o município. Na oportunidade houve igual garantia de que haverá incentivos para uma eventual instalação.