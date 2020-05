Alunos da rede estadual recebem kit merenda e máscaras de proteção

Crédito da foto Para AEN

O Governo do Paraná entregou nesta sexta-feira (08) kits da merenda escolar para 231 mil alunos da Rede Estadual de Ensino cadastrados no programa Bolsa Família. Além disso, parceria com o Instituto Renault permitiu incorporar às cestas básicas oito mil máscaras de proteção contra o coronavírus, distribuídas em diferentes regiões do Estado.

A primeira-dama e presidente do Conselho de Ação Solidária, Luciana Saito Massa, participou da ação no Colégio Estadual Professora Isabel Lopes Santos Souza, em Curitiba. Ela destacou a importância de reforçar a alimentação das pessoas mais carentes neste momento de crise na saúde.

Os kits da merenda escolar, explicou Luciana, são compostos por alimentos da agricultura familiar como frutas e legumes, carnes, feijão, arroz, empanados congelados, ovos e bebidas lácteas, entre outros itens.

Na escola, localizada no bairro Pinheirinho, foram entregues 168 conjuntos de alimentação, com duas máscaras em cada kit. “Essa união da merenda com a agricultura familiar que está acontecendo aqui é o grande diferencial do Paraná. Quanto antes conseguirmos sair dessa pandemia, melhor para todos. Muitos desses pais que estão aqui para receber o kit não estão em condição de trabalhar, o que reforça a importância desta entrega”, afirmou a primeira-dama.

Ela ressaltou, também, a parceria entre o Estado, Instituto Renault e a Universidade Livre para Eficiência Humana (Organização Unilehu) na confecção dos equipamentos de proteção. Cada kit conta com duas máscaras.

“Pensamos em ir além da distribuição de alimentos, em levar mais segurança para os pais, especialmente neste momento próximo ao Dia das Mães. O intuito é reforçar a importância de usar a máscara, de se proteger e proteger também os filhos”, disse.

CUIDAR DA VIDA – Diretor-geral da Secretaria de Estado da Educação e Esporte, Gláucio Dias contou que esta é a quarta rodada de entrega de kits da merenda escolar. A distribuição ocorre a cada 15 dias.

De acordo com ele, já foram entregues mais de 9 milhões de quilos de alimentos em todo o Paraná. “É uma preocupação do governador Carlos Massa Ratinho Junior cuidar da vida pessoas e manter essa rede de abastecimento dentro da escola. Muitas vezes a comida na escola é a única refeição do aluno durante o dia”, comentou.

AJUDA – Alimento que chega em boa hora na casa da diarista Cleonice Pinheiro da Silva, avó de um aluno e mãe de outra estudante, todos matriculados no Colégio Professora Isabel Lopes Santos Souza. “Esse kit ajuda muito. Somos oito pessoas em casa e somente eu estou trabalhando. E ainda assim muitas das casas que eu limpava, não estou mais indo”, contou.

Já a manicure Keli Bittencourt Pinto, mãe de um aluno da 8ª série, revelou que todos na sua casa estão desempregados. A cesta básica ajuda a substituir pelo menos parte da renda perdida com a crise econômica derivada da pandemia de Covid-19. “É um kit muito útil, com produtos que precisamos no dia a dia. Isso demonstra que o Governo do Estado está se importando de verdade com a população”, destacou.

Diretores montam rodízio para dar conta da demanda

Para dar conta da entrega dos kits às escolas, os diretores montam sistema de rodízio de professores, agentes I e II e também pedagogos. Eles preparam os kits de merenda para distribuir às famílias beneficiárias do Bolsa Família.

“Aqui em minha escola, criei um sistema de escalas de professores. A cada edição chamo uma equipe e assim consigo engajar todos”, explicou o diretor do Colégio Professora Izabel Lopes, Averaldo Teodoro.

A professora Suelen Brum, da mesma escola, conta que está fazendo parte da escala feita pelo diretor e se alegra em poder colaborar, principalmente nesse momento. “É gratificante saber que o que você está fazendo ajuda centenas de pessoas”, afirma.

A diretora do Planejamento Escolar, Adriana Kampa explica que as entregas são para todas as escolas, mas o kit que é entregue é diferente em cada escola. “Fazemos o repasse e o diretor e a equipe de cada escola distribuem conforme suas necessidades. Por isso, existe diferença entre os alimentos entregue de uma escola para outra”, explica.

DECRETO – A entrega da merenda a famílias de alunos foi regulamentada pelo decreto 4.316/2020, do governador Carlos Massa Ratinho Junior. A decisão buscou garantir que os estudantes tenham acesso facilitado aos alimentos durante o período de suspensão de aulas presenciais devido à pandemia da Covid-19.