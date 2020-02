Aos 85 anos, idoso entra em curso de psicologia e conta o que quer com nova formação

Crédito da foto Para Foto: Divulgação

Aos 85 anos, o idoso Albertino Rodrigues Pipa é o mais novo calouro da Universidade Tuiuti do Paraná, em Curitiba. Com a plena consciência de que irá terminar o curso de psicologia apenas aos 90, ele diz ter um objetivo bem definido: que é o de ajudar.

O idoso conversou com a Banda B nesta segunda-feira (10) e demonstrou ansiedade para o início do curso. “Eu aprecio muito a área de psicologia e espero ajudar muita gente. Não tenho nenhum fim econômico, mas sei do tanto de gente que atualmente tem algum tipo de transtorno psicológico, então quero ajudar, sem objetivo financeiro”, descreve.

Albertino tem na advocacia como sua primeira formação, mas decidiu que agora irá se dedicar a uma nova área.

O novo calouro cursará psicologia no período noturno e diz já esperar certo estranhamento por parte dos colegas de sala. “Acredito que eles vão ficar muito curiosos, já que alguns poderiam ser meus netos. Imagino que será difícil de acompanhar, já que a capacidade de aprendizagem de alguém de 18 anos é maior, mas vou me dedicar e pedir ajuda”, diz.

Com a matricula oficializada, Albertino começa o semestre letivo na próxima segunda-feira (17).