Após abordagem Polícia Militar prende homem com mandado de prisão em Jacarezinho

Crédito da foto Para Assessoria PM Imagem Ilustrativa

Por volta as 14h00min na Avenida Getúlio Vargas X Rua Cel. Batista na cidade de Jacarezinho, a equipe da Polícia Militar em patrulhamento pela via citada, está equipe PM de Operações com Cães avistou dois indivíduos em atitude suspeita que, ao perceberem a presença da viatura policial, tentaram se evadir do local, sendo abordados quando entravam no pátio da Prefeitura de Jacarezinho. Foi realizada busca pessoal em ambos os indivíduos, não sendo encontrado nada de ilícito com eles. Os indivíduos foram identificados e em consulta ao sistema SESP, verificou-se que havia em aberto um mandado de prisão em desfavor de um dos indivíduos, pelos crimes constantes nos Art 157 (roubo) e 155 (furto). Por esse motivo foi dada voz de prisão ao indivíduo, sendo ele encaminhado para a sede da 1CiaPM para elaboração deste BOU, em seguida ao PS para confecção de laudo de integridade física e posteriormente para a Cadeia Pública de Jacarezinho. O outro indivíduo possui situação regular, sendo o mesmo orientado e liberado no local.