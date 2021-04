Após campana, PM prende suspeito com drogas em Cambará

Photo Credit To Assessoria

Por volta das 19h35min na data (14/04) na cidade de Cambará, policiais militares receberam uma denúncia que um individuo estava guardando drogas na mata do Parque Gonzaga, os policiais militares montaram campana no interior do parque, momento que visualizaram o alvo das denúncias adentrar no local e guardar um volume numa bananeira.

Diante disso, o suspeito foi alcançado na saída do parque e abordado, com o qual foi encontrada uma porção de maconha. Retornando ao local onde ele guardou algo, foi encontrado o citado volume contendo entorpecentes.

Resultados obtidos:

01 porção de crack (fracionada renderia 60 pedras para venda);

01 porção de cocaína (19g);

01 porção de maconha;

01 aparelho celular apreendido;

01 indivíduo, 28 anos, preso por tráfico de drogas.