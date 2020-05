Polícia Militar apreende menor com grande quantidade de drogas em Cambará

Crédito da foto Para Assessoria PM

Por volta as 16:00 hrs na data de ontem 17/05 a equipe da Polícia Militar recebeu uma informação na cidade Cambará ” Bairro – Cohapar”, dando conta de que uma mulher menor, conhecida no meio policial, teria se deslocado até a cidade de Andirá para efetuar a compra de entorpecentes para comercializar no município.

Munidos de tais informações, a equipe deslocou até um ponto estratégico na rodovia BR-369, onde visualizou-se uma motocicleta de cor cinza e preta, e o condutor que foi posteriormente identificado com a passageira com as mesmas características da suspeita.

Sendo assim, foi realizada abordagem, que durante o acompanhamento foi visto que a suspeita dispensou algo na via, sendo que ao pararem foi dada a voz de abordagem e em revista pessoal no condutor, nada de irregular foi encontrado.

Perguntado a passageira o que havia dispensado, a mesma informou que seriam duas porções de cocaína.

Retornando ao local, a referida droga foi localizada, sendo duas porções da droga citada. Sobre a procedência, esta afirmou que teria ido comprar na cidade de Andirá, indagada então que em sua casa haveria mais drogas, esta afirmou dizendo ter uma certa quantidade de maconha.

Diante da situação a equipe da PM se deslocou até a residência da suspeita, onde seu padrasto tomou ciência da situação e franqueou a entrada da equipe para as buscas, onde resultaram em localizar uma bolsa, onde em seu interior haviam cento e cinquenta e quatro porções de maconha já embaladas para a venda, além de um tijolo maior e uma bucha maior, totalizando assim 950 (novecentos e cinquenta) gramas de maconha e plásticos para embalagem da droga.

Dessa forma, a equipe deu a voz de apreensão a menor (17 anos) no local e foi encaminhada até o pelotão com seu padrasto que acompanhou os procedimentos para lavratura do boletim e posteriormente a delegacia de polícia civil.

Vale ressaltar que o condutor também foi encaminhado, pois chegam denúncias de que o mesmo utiliza seu veículo para fazer o transbordo de passageiros com drogas.

A motocicleta também foi apreendida por problemas administrativos, além de ser um meio de transporte utilizado no tráfico.