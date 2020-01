Assaltante é baleado por comparsa após roubo a posto de combustíveis

Crédito da foto Para Roubo foi gravado por câmeras de segurança

Leonardo N V, fugitivo da cadeia de Santo Antônio da Platina, está internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas (HC) de Londrina, para onde foi transferido depois de ser atingido acidentalmente por um disparo de arma de fogo de seu comparsa, após assalto ao Auto Posto Juninho (antigo Chapadão), na BR-153, no início da madrugada desta segunda-feira (13).

Conforme apurou a portaltanosite, a dupla chegou ao posto de combustíveis pouco antes da 1 hora. Os criminosos efetuaram disparos de arma de fogo para intimidar os funcionários e tentaram arrombar o escritório da empresa com uma marreta, mas fugiram levando apenas o dinheiro dos caixas, cerca de R$ 1,3 mil.

De acordo com a PM, os assaltantes fugiram em uma motocicleta e se acidentaram pouco tempo depois na BR-153, abandonado a moto e um capacete sujo de sangue no local.

A PM foi informada logo em seguida sobre um paciente que deu entrada no Pronto Socorro de Santo Antônio da Platina, ferido por disparo de arma de fogo. A vítima identificada como Leonardo N V admitiu aos PMs participação no roubo ao posto de combustíveis.

Leonardo contou que após a queda de moto na rodovia a arma de seu comparsa disparou e o atingiu. O tiro acertou as costas do assaltante, passou próximo ao coração e transfixou sua boca. Ele foi transferido inicialmente para a UTI de Jacarezinho, mas em razão da gravidade do caso os médicos solicitaram o encaminhamento à Unidade de Terapia Intensiva do Hospital das Clínicas de Londrina.

O outro assaltante não foi localizado pela PM. O caso é investigado pela 38ª Delegacia Regional de Polícia.