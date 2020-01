Assaltantes aterrorizam família em Joaquim Távora

Crédito da foto Para Assessoria PM

Uma família viveu momentos de terror na madrugada desta terça-feira (21), no Distrito Joá, em Joaquim Távora. Criminosos invadiram da casa das vítimas pouco antes da meia-noite causando pânico nos moradores.

De acordo com a Polícia Militar, três criminosos armados entraram na residência por volta das 23h50 e anunciaram o assalto. Os bandidos foram bastante agressivos com uma idosa de 86 anos, mãe do proprietário da casa, e com a filha dele, de 16 anos. Todos permaneceram amarrados durante a ação dos marginas.

Os bandidos fugiram em um GM Onix da família, levando uma TV de 49 polegadas, dois celulares e uma quantia em dinheiro não informada no boletim de ocorrência.

A PM foi acionada pouco tempo depois, e durante patrulhamento pela PR-092, próximo à entrada do distrito de Conselheiro Zacarias, uma equipe da Rotam avistou o carro suspeito e iniciou o acompanhamento ao veículo, que foi abandonado pouco tempo depois pelos criminosos que fugiram para o interior de uma mata.

O carro foi recolhido ao pátio da 38ª Delegacia Regional de Polícia para ser restituído ao dono. O caso é investigado pela Polícia Civil.