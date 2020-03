Associação de Apoio a Portadores de Câncer recebe carronovo em Ribeirão Claro

Crédito da foto Para Diógenes Gonçalves

O prefeito de Ribeirão Claro, Mario Augusto Pereira, a presidente da Câmara Municipal, Eliana Cortez e a assistente social Juliana Aparecida Fernandes Vieira Ribeiro fizeram a entrega de um Citroën Aircross zero quilômetro para a Associação de Apoio a Portadores de Câncer Lutamos Pela Vida. O veículo foi entregue a dois representantes da entidade, Osvaldo Ziroldo (presidente) e Marcos Antônio Moraes. Com o veículo, os voluntários terão uma importante ferramenta no apoio a portadores de câncer residentes em Ribeirão Claro.

O carro foi adquirido com recursos de uma emenda parlamentar do deputado federal Hermes Parcianelo (Frangão), do MDB. A verba foi obtida graças a solicitação da Presidente da Câmara, Eliana Cortez (MDB). A associação de apoio faz agora a conclusão dos trâmites legais para começar a utilizar o veículo.

A vereadora destacou o apoio do prefeito Mario Pereira para que o Para que o veículo chegasse ao município. “Graças ao suporte do deputado Hermes Parcianelo pude escolher uma entidade a ser presenteada e contamos com o apoio do prefeito Mário Pereira, que prontamente colocou toda a sua equipe a disposição para que esse veículo fosse recebido pelo município”, explicou. “Fizemos o ato simbólico da entrega para a entidade, que poderá utilizar assim que for concluída a documentação necessária”, finalizou.