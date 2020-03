Atenção beneficiários do Programa Bolsa Família de Jacarezinho-PR

Crédito da foto Para Divulgação

A Gestão do Programa Bolsa Família de Jacarezinho , divulgou nesta quarta-feira(18) um comunicado disponibilizando um canal de comunicação pelo número (43)3911-3133, para que os usuários do Programa Bolsa Família possam fazer consultas, obter orientação e tirar dúvidas sobre os benefícios do Programa Bolsa Família e à respeito do CadÚnico.

A gestora orienta sobre a preocupação em se reduzir os riscos de infecção pelo vírus COVID-19, e a importância deste canal para os beneficiários do Programa,

e informa que a lista dos Beneficiários do Programa Bolsa família referente ao mês de Março/2020 estará disponível no Diário Oficial do munícipio.