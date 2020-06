Atiradores do Tiro de Guerra 05-007 realizam campanha de arrecadação de agasalho

Crédito da foto Para Imagem Ilustrativa google imagens

O Tiro de Guerra 05-007 de Jacarezinho está realizando campanha de arrecadação de agasalhos e cobertores. Diante da pandemia provocada pelo COVID-19, a iniciativa, realizada todos os anos, cresce de importância. A arrecadação será destinada às instituições filantrópicas de Jacarezinho, que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social.

De acordo com o Sargento Denoni, chefe de instrução do Tiro de Guerra, além da importância no auxílio às pessoas que necessitam, a campanha também serve de oportunidade para conscientizar os jovens Atiradores sobre a responsabilidade social e da ajuda ao próximo, a exemplo da doação de sangue realizada pela Turma de Instrução deste ano.

Os pontos de arrecadação estão situados na sede do Tiro de Guerra, no período das 9h às 17h, e no Supermercado O Kilão da Vila São Pedro e do Bairro Aeroporto. Coletas de maiores volumes podem ser feitas em domicílio, mediante contato pelo telefone 3525-0615.