Audi doa R$ 1 milhão em equipamentos ao Paraná para tratamento da Covid-19

A doação é parte de uma série de contrapartidas ao tratamento tributário concedido pelo Governo do Paraná à multinacional. Elas estão previstas nos aditivos, assinados em 2018, do protocolo de intenções que enquadra a Audi no programa estadual de incentivo fiscal.

Além dos equipamentos, que serão enviados a hospitais de todo o Estado, a Audi também doará um veículo que será utilizado para a Pesquisa e Desenvolvimento na Universidade Estadual de Maringá (UEM), em especial no curso de Engenharia Mecânica. A montadora vai destinar, ainda, R$ 221,5 mil ao projeto Simular e Aprender, do Hospital Pequeno Príncipe.

“Além de gerar muitos empregos no Estado, a Audi tem um relacionamento forte com o Paraná, com um olhar importante para a área social. Um exemplo é esta doação de equipamentos para a área da saúde, que vai atender vários hospitais”, afirmou o Ratinho Junior. “A empresa também vai destinar um veículo para UEM, para que os estudantes conheçam de perto as tecnologias da multinacional, ajudando na formação desses futuros profissionais”, disse o governador.

“Somos uma empresa internacional que valoriza muito o lugar onde atuamos. O Paraná é a casa da Audi no Brasil, estamos aqui desde 1997”, destacou o Roscheck. “Temos obrigação de sermos parceiros do Estado neste momento complicado. Além de projetos que já fizemos no passado, queremos seguir ajudando o Paraná no que for necessário para o enfrentamento da pandemia, trazendo mais equipamentos para os hospitais”, salientou o presidente da Audi.

COMPROMISSO – No protocolo de intenções firmado pela montadora para ampliar a unidade industrial de São José dos Pinhais, na Grande Curitiba, a Audi assumiu o compromisso de reinvestir parte do ganho obtido com os incentivos tributários em ações sociais e de consolidação da identidade paranaense da empresa.

Esses valores já têm sido empregados em projetos das áreas da saúde e da educação, através de convênios firmados entre as secretarias envolvidas e a empresa. “Neste caso, os equipamentos serão levados aos hospitais que atendem a Covid-19 no Estado, que fazem parte do nosso plano de contingência”, explicou o diretor-geral da Secretaria de Estado da Saúde, Nestor Werner Junior.

Os monitores multiparamédicos ajudam a compor os leitos de UTI, que precisam estar completos para poderem ser habilitados. “Eles darão consistência ao atendimento do cidadão paranaense, ajudando a evitar o colapso do sistema e trazendo um reforço aos equipamentos que estão sendo adquiridos pelo Estado”, afirmou Werner.

A montadora também é parceira do Pequeno Príncipe no Projeto Simular e Aprender, auxiliando na aquisição de equipamentos e materiais para o Centro de Simulação, utilizados no treinamento dos profissionais do hospital, que é referência nacional no atendimento infantil.

PRESENÇAS – Participaram da solenidade o secretário estadual da Fazenda, Renê Garcia; o diretor-presidente da Invest Paraná, Eduardo Bekin; o diretor de Relações Institucionais e Sustentabilidade de Audi, Antonio Calcagnotto; Luís Paulo Mascarenhas, da Divisão de Relações Internacionais da Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; e o pró-reitor de Administração da UEM, Antonio Flauzino dos Santos.