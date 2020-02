Bandidos armados roubam Fiat Strada em Jacarezinho

Crédito da foto Para Imagem Ilustrativa google imagens

Por volta as 00h06min na data 17/02 na cidade de Jacarezinho, a equipe da Polícia Militar recebeu um chamado via 190 onde um solicitante relatou que roubaram sua caminhonete na Rua José Honório, Bairro Maria Angélica Fiat/Strada Placas AQF-1306 e seu aparelho celular. Que os marginais estavam num veículo, aparentemente GM Classic, branco, um deles, armado, desceu do carro e anunciou o assalto, levando na sequência o carro e celular da vítima; realizadas buscas pelas vias de diversos bairros, além de estradas rurais e rodovias, porém sem lograr êxito em localizar o veículo roubado ou os autores do crime. A solicitante foi orientada quanto aos procedimentos legais.

➡1 Veículo Roubado: Fiat/Strada Placa AQF-1306 de Cor Branca;

➡1 Celular Roubado: Marca Samsung

➡1 Bolsa contendo documentos pessoais e do veículo.

.