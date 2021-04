Bando invade Cambará, explode bancos, faz reféns e provoca pânico na população “Confiram fotos e Vídeo”

Photo Credit To fotos e Vídeo: Grupos whatsapp

Tiros, muitos tiros e barulho das explosões acordaram os moradores de Cambará na madrugada desta terça-feira (06).

Um bando invadiu a cidade, explodiu quatro das seis agências bancárias do município e provocou medo nos moradores.

A ação criminosa teve início por volta das 3horas da madrugada e teve como alvo o Banco do Brasil, Sicoob, Sicredi e Bradesco. De acordo com relatos colhidos no local o alvo da quadrilha era saquear os cofres das agências, tendo em vista que nenhum caixa eletrônico foi atingido. “Pelo modus operandi do grupo criminoso, o objetivo era mesmo os cofres das agências”, comentou um policial que fazia os primeiros atendimentos. “Nenhum caixa eletrônico foi atingido”, apontou.

Das seis agências bancárias do município, somente a Caixa e o Itaú foram poupados pelos criminosos.

No levantamento preliminar, somente o Banco do Brasil teve a confirmação de que o cofre fora violado e malotes saqueados. Sicoob e Bradesco não haviam informações detalhadas. O Sicredi, de acordo com membros da diretoria que estiveram no local, a informação é de que o sistema de segurança funcionou e o cofre está intacto. “Tivemos apenas danos materiais”, comentou Sergio Justo.

A ação dos bandidos durou pouco mais de 30minutos, centenas de disparos foram ouvidos na madrugada, além das explosões, o que causou pânico nos moradores. Os disparos estilhaçaram a vitrine de uma loja e a porta de vidro de uma agência de seguros.

Na ação, o bando fez dois reféns como escudo humano, libertados em seguida sem ferimentos, testemunhou um passante.

A polícia está no local. Peritos em explosivos são aguardados para garantir a segurança de que nenhum artefato explosivo esteja nos prédios atingidos. Somente após o trabalho dos peritos poderá ser feito uma análise mais detalhada da dimensão dos estragos e o tempo que levará para que os serviços bancários retornem ao normal.

Mais detalhes ao longo desta terça-feira.