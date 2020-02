Batida entre carro e caminhão deixa um morto e três feridos na BR-163

Crédito da foto Para (Foto: Reprodução Catve.com)

Uma batida entre um carro e um caminhão deixou uma pessoa morta e três feridas na BR 163, entre o Distrito Dois Irmãos e o município de Quatro Pontes, no fim da tarde de terça-feira (4).

No momento em que o condutor do Vectra, placas de Toledo, que seguia em estrada rural foi acessar a rodovia, o veículo foi atingido na lateral esquerda pelo caminhão Mercedes-Bens, placas ACP 4775, placas de Quatro Pontes.

Uma passageira do carro, de 27 anos, foi socorrida pelo Samu, mas morreu a caminho do hospital ao sofrer parada cardíaca.

O condutor do Vectra identificado com Leandro Douglas Cherer, 22 anos, foi encaminhado juntamente com uma idosa de 80 a hospitais de Toledo. Outra vítima foi levada por socorristas do Siate a hospital de Marechal Cândido Rondon.

O trânsito ficou interrompido por conta do acidente.

