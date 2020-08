Batida entre carros deixa dois mortos e 11 feridos no Paraná

Photo Credit To Além das duas mortes, outras 11 pessoas ficaram feridas no acidente ocorrido em Ortigueira Foto: Reprodução/Atento a Rede

Duas pessoas morreram e 11 ficaram feridas num acidente de trânsito ocorrido na tarde deste domingo (23) na cidade de Ortigueira (região dos Campos Gerais). A colisão frontal entre dois automóveis aconteceu por volta das 15h10 no quilômetro 337 da PR-340, de acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

A polícia não revelou detalhes de como teria ocorrido o acidente e quais teriam sido as causas para a tragédia. A batida envolveu um Fiat Palio e um VW Gol, segundo a PRE. Uma passageira do primeiro carro chegou a ser socorrida e levada em estado gravíssimo até o Instituto Doutor Feitosa (IDF), mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco tempo depois. Ela foi identificada pelo Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Grossa como Anatália de Almeida Correia, de 71 anos.

Além dela, a outra vítima fatal do acidente foi Anderson Casturino de Souza, de 35 anos – ele era o motorista do Gol, segundo a PRE. Além dos dois óbitos, outras 11 pessoas ficaram feridas, de acordo com a polícia, várias delas crianças e adolescentes com idades entre 2 e 15 anos. Oito das vítimas tiveram ferimentos graves e foram levadas ao IDF, enquanto outras três, com lesões leves e moderadas, foram conduzidas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Telêmaco Borba.

