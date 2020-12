Batida entre três caminhões deixa ferido grave em rodovia paranaense

Photo Credit To (Foto: Divulgação PRF)

Três caminhões se envolveram num acidente de trânsito no fim da tarde desta quarta-feira (9) na BR-376, em Ponta Grossa. O condutor de um desses veículos sofreu ferimentos considerados graves e precisou ser levado com urgência ao hospital. O acidente aconteceu no quilômetro 463 da rodovia, perto da Ambev, e deixou o trânsito lento durante o trabalho das equipes.

Conforme revelou a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão de Almirante Tamandaré seguia no sentido Tibagi-Ponta Grossa quando, durante a chuva, perdeu o controle do veículo, rodou na rodovia, atravessou o canteiro central e invadiu a pista contrária, atingindo outros dois veículos de carga que seguiam no sentido contrário.

O primeiro caminhão atingido, de Campo Verde (MT), estava na faixa da esquerda, atravessou o canteiro central e invadiu a faixa contrária. O segundo veículo, com placas de Osvaldo Cruz (SP) foi atingido somente em uma das carretas e perdeu parte da carga, mas o caminhoneiro escapou ileso.

O motorista do primeiro veículo, de 38 anos, sofreu lesões leves e foi encaminhado para o Pronto Socorro de Ponta Grossa. O condutor de 47 anos, do bitrem do MT, sofreu lesões graves. Teve fratura exposta na perna direita e recebeu os primeiros atendimentos pré-hospitalares de uma equipe PRF que realizava batedor de escolta superdimensionada.

A equipe precisou aplicar a técnica de compressão israelense para estancar o sangue. A vítima já estava entrando em choque. Com a chegada da equipe de resgate, da concessionária, o motorista foi encaminhado ao Pronto Socorro de Ponta Grossa.

