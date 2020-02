Biblioteca Municipal de Jacarezinho encontra-se totalmente tomada pelo ”Matagal”

Crédito da foto Para Portaltanacidade.com

A Biblioteca Municipal de Jacarezinho PR localizada no centro de Jacarezinho ao lado do SESC, encontra-se totalmente tomada pelo matagal uma vergonha para para os usuários do local. A reportagem abordou o estado de abandono em que o local se encontra, o local deveria ser motivo de orgulho para os Jacarezinhenses mas na verdade, tem causado grandes transtornos à população.

Vários insetos peçonhentos escorpiões venenosos, aranhas, mosquitos, carrapatos, baratas até cobras já foram encontrado no local de acordo com informações de uma pessoa que não quis se identificar.

Nosso espaço está aberto para Prefeitura Municipal de Jacarezinho sobre o caso citado logo acima.