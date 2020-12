Boletim confirma mais 2.845 casos de Covid-19 e 199 óbitos

Photo Credit To AEN

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta quarta-feira (16) mais 2.845 casos de Covid-19 e 199 óbitos pelo coronavírus. O boletim registra também 17.322 casos retroativos do período entre 1º de abril a 14 de dezembro. Destes, 14.227 são casos de Curitiba contabilizados devido à integração entre o sistema municipal e o sistema próprio do Estado (Notifica Covid-19), que ainda está em andamento. Estes casos já foram divulgados no boletim da Secretaria Municipal de Curitiba.

Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 356.992 casos e 7.057 mortes em decorrência da doença. Há um ajuste detalhado ao final do texto.

INTERNADOS – Nesta quarta-feira (16) são 1.280 pacientes internados com diagnóstico confirmado de Covid-19. Destes, 1.079 ocupam leitos SUS (524 UTI e 555 clínicos/enfermaria) e 201 em da rede particular (80 UTI e 121 clínicos/enfermaria).

Há outros 1.473 pacientes internados, 540 em leitos UTI e 933 em enfermaria que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS – A secretaria estadual informa a morte de mais 199 pacientes. São 81 mulheres e 118 homens com idades que variam de 35 e 98 anos. Os óbitos ocorreram em maio (2), junho (5), julho (7), agosto (19), setembro (11), outubro (7), novembro (37) e dezembro (111).

Os pacientes que foram a óbito residiam em Curitiba (32), Maringá (22), São José dos Pinhais (8), Fazenda Rio Grande (6), Londrina (6), Campo Largo (5), Foz do Iguaçu (5), Paranaguá (5), Piraquara (5), Almirante Tamandaré (4), Arapongas (4), Cascavel (4), Colombo (4), Umuarama (4), Araucária (3), Assaí (3), Campina Grande do Sul (3), Pinhais (3), Assis Chateaubriand (2), Campo Magro (2), Florestópolis (2) Mangueirinha (2), Matinhos (2), Paiçandu (2), Peabiru (2), Pontal do Paraná (2), Quedas do Iguaçu (2), Sarandi (2), Telêmaco Borba (2), Toledo (2) e Tuneiras do Oeste (2).

O informe registra ainda a morte de uma pessoa em cada um dos seguintes municípios: Altônia, Alvorada do Sul, Ampére, Antonina, Apucarana, Araruna, Astorga, Bela Vista do Paraíso, Braganey, Cafeara, Califórnia, Cambé, Campina da Lagoa, Cornélio Procópio, Diamante do Norte, Diamante do Sul, Dois Vizinhos, Entre Rios do Oeste, Guaporema, Guarapuava, Guaratuba, Ibiporã, Irati, Itaipulândia, Jaguapita, Jataizinho, Jesuítas, Joaquim Távora, Laranjal, Laranjeiras do Sul, Marechal Cândido Rondon, Marialva, Marmeleiro, Medianeira, Morretes, Nova Aurora, Nova Esperança, Palmeira, Pato Branco, Quatro Barras, Ribeirão Claro, Rolândia, Santa Cruz de Monte Castelo, Santo Inácio, São José da Boa Vista, Sapopema e Tijucas do Sul.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento contabiliza 2.900 casos de pessoas que não residem no Estado – 60 foram a óbito.

AJUSTES

Exclusão:

Um óbito confirmado (F, 83a) no dia 30/11 em Enéas Marques foi excluído por erro de notificação.