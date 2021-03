Boletim confirma mais 3.150 casos e 66 óbitos pela Covid-19

Photo Credit To Reprodução

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou neste domingo (28) 3.150 novos casos de Covid-19 e 66 óbitos pelo novo coronavírus. Os dados acumulados do monitoramento mostram que o Paraná soma 831.556 casos e 16.073 mortes em decorrência da doença.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de março (3.064), fevereiro (24) e janeiro (6) de 2021 e dos seguintes meses de 2020: junho (1), agosto (1), setembro (2) e dezembro (52).

VACINA – A secretaria estadual da Saúde possui um vacinômetro atualizado em tempo real à medida que os municípios inserem o número de doses aplicadas no sistema.

INTERNADOS– 2.997 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. Destes, 2.355 ocupam leitos SUS (971 UTI e 1.384 clínicos/enfermaria) e 642 da rede particular (321 UTI e 321 clínicos/enfermaria).

Há outros 2.642 pacientes internados, 918 em leitos UTI e 1.724 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS– A secretaria estadual informa a morte de mais 66 pacientes. São 30 mulheres e 36 homens com idades que variam de 35 a 95 anos. Os óbitos ocorreram de 27 de fevereiro a 28 de março de 2021.

Os pacientes que foram a óbito residiam em: Foz do Iguaçu (17), São José dos Pinhais (8), Cascavel (4), Guarapuava (4), União da Vitoria (4), Marechal Cândido Rondon (3), Curitiba (2), Guaratuba (2), Itambaracá (2), Umuarama (2).

O informe registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Almirante Tamandaré, Araucária, Astorga, Braganey, Campo Largo, Campo Magro, Castro, Coronel Vivida, Laranjeiras do Sul, Marmeleiro, Palmital, Pinhais, Planalto, Quatiguá, Realeza, Rio Branco do Sul, Santa Maria do Oeste e São Carlos do Ivaí.

FORA DO PARANÁ– O monitoramento da Secretaria da Saúde contabiliza 5.380 casos de pessoas que não moram no Estado – 117 foram a óbito.

