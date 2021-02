Boletim registra 3.607 novos casos de Covid-19. Já foram aplicadas 331.260 doses da vacina

Photo Credit To Pixabay

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta sexta-feira (19) 3.607 novos casos de Covid-19 e 68 mortes pelo novo coronavírus. Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 603.796 casos e 10.975 mortes em decorrência da doença

Os casos divulgados nesta data são de fevereiro (3.409) e janeiro (60) de 2021 e dos seguintes meses de 2020: junho (4), julho (3), agosto (1), setembro (3), outubro (2), novembro (17) e dezembro (108).

VACINA – O Paraná já aplicou 331.260 doses – 277.707 da primeira dose e 53.553 da segunda, até o final da manhã desta sexta-feira (19). No total, 277.707 paranaenses já foram vacinados.

Até o momento chegaram ao Estado 538.900 doses da vacina contra a Covid-19. O Paraná vai mais receber 2.421.355 doses entre a semana que vem e o fim de março, de acordo com o cronograma de distribuição por unidades da Federação foi divulgado nesta quinta-feira (18) pelo Ministério da Saúde.

Confira a distribuição das imunizações

INTERNADOS – Nesta sexta-feira (19) são 1.530 pacientes internados com diagnóstico confirmado de Covid-19. Destes, 1.284 ocupam leitos SUS (653 UTI e 631 clínicos/enfermaria) e 246 da rede particular (109 UTI e 137 clínicos/enfermaria).

Há outros 1.507 pacientes internados, 525 em leitos UTI e 982 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS – A secretaria estadual informa a morte de mais 68 pacientes. São 22 mulheres e 46 homens com idades que variam de 38 a 95 anos. Os óbitos ocorreram entre 30 de julho de 2020 e 19 de fevereiro de 2021.

Os pacientes que foram a óbito residiam em Curitiba (10), Maringá (7), São José dos Pinhais (6), Campo Largo (4), Foz do Iguaçu (4), Paranaguá (3), Pinhais (3), Ponta Grossa (3), Arapongas (2) e Pato Branco (2). O boletim confirma também uma morte em cada um dos seguintes municípios: Alto Paraná, Araucária, Bom Sucesso, Campo Bonito, Colorado, Fazenda Rio Grande, Honório Serpa, Ibiporã, Itaperuçu, Jardim Alegre, Manfrinópolis, Marechal Cândido Rondon, Matinhos, Ouro Verde do Oeste, Pontal do Paraná, Quitandinha, Rio Negro, Santa Maria do Oeste, Santo Inácio, Telêmaco Borba, Terra Roxa, Tupassi, Umuarama e Ventani

FORA DO PARANÁ – O monitoramento da Secretaria de Estado da Saúde contabiliza 4.430 casos de pessoas que não moram no Estado – 86 foram a óbito.