Bombeiros encontram corpo carbonizado durante combate a incêndio em residência

Crédito da foto Para Incêndio foi registrado na manhã de domingo (14), no Jardim São João - Antônio de Picolli

A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as circunstâncias de um incêndio em uma residência no bairro Jardim São João, em Santo Antônio da Platina, ocorrido no fim de semana, que resultou na localização de um corpo carbonizado.

De acordo com o boletim de ocorrência, o fato ocorreu na manhã de domingo (14), na rua Narley Velasco Gonçalves. Após combaterem as chamas, as equipes do Corpo de Bombeiros encontram o cadáver caído ao chão, com a barriga voltada para cima, sendo possível identificar que se tratava de uma pessoa do sexo masculino.

Uma equipe de investigação da 38ª Delegacia Regional de Polícia esteve no local e ouviu vizinhos sobre o ocorrido, mas pouco pôde ser apurado para o inquérito policial. Os moradores disseram não reconhecer a vítima, e informaram que a casa estava abandonada já havia algum tempo.

Há informações de que o imóvel era usado por usuários de droga, o que sugere a possibilidade de o incêndio ter ocorrido de forma acidental. No entanto, a polícia não descarta a hipótese de crime e todas as linhas de investigação estão sendo trabalhadas.

O corpo foi recolhido ao Instituto Médico-Legal (IML) de Jacarezinho, e até à tarde desta segunda-feira (15) não havia sido identificado.