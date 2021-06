Bombeiros iniciam buscas por platinense desaparecido na represa de Carlópolis

Crédito da foto Para Foto: Divulgação - Corpo de Bombeiros

Equipes do 7º Subgrupamento de Bombeiros Independentes de Santo Antônio da Platina iniciaram na manhã desta segunda-feira (28) as buscas por Gabriel Anastácio, 22 anos, morador de Santo Antônio da Platina/PR, que está desaparecido desde a tarde deste domingo (27), após sofrer um acidente náutico na Represa de Xavantes, em Carlópolis/PR.

Segundo as primeiras informações, o acidente teria acontecido nas imediações do Residencial Água Branca, as circunstâncias, no entanto, ainda são desconhecidas pela reportagem e pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com o tenente Eduardo Felipe Silva do 7º SGBI, a corporação foi informada sobre o acidente no fim da tarde de domingo, e em razão do horário avançado e baixa visibilidade as buscas pela vítima foram iniciadas na manhã desta segunda-feira (28).

Durante a noite, amigos e parentes trabalharam nas buscas por Gabriel Anastácio no local do acidente, mas ele não foi localizado.