Bombeiros realizam buscas por mulher de 38 anos na Represa de Xavatantes

Photo Credit To Divulgação/Corpo de Bombeiros

Equipes do Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina (PR) e Pirajú (SP) retomaram na manhã desta terça-feira (12) as buscas por uma mulher de 38 anos, de Fartura (SP), que teria desaparecido no fim de semana nas águas da Represa de Xavantes.

Durante a manhã e tarde de segunda-feira (11), equipe composta pelo cabo Fabrício e soldado David do 7º Subgrupamento Independente de Santo Antônio da Platina e uma guarnição dos bombeiros de Pirajú concentraram as buscas no local onde supostamente a vítima teria desaparecido, mas os trabalhos foram interrompidos ao por do sol.

De acordo com a comandante do Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina, tenente Ivna Caroline Dias, objetos pessoais da vítima foram encontrados próximo à ponte interestadual Prefeito Benedito Garcia Ribeiro, que liga os municípios de Carlpópolis (PR) e Fartura (PR). Parentes informaram aos bombeiros que a mulher apresentava quadro depressivo e deixou uma carta à família antes de desaparecer no sábado (9).