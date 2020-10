BR-153: Casal é preso transportando skunk e maconha comum em fusca

Photo Credit To Foto: Divulgação/ PRF

Casal é preso transportando skunk e maconha comum em fusca na BR-153 em Ourinhos

Um casal, residente em Bandeirantes (PR) (61 km de Ourinhos), foi preso na noite desta quarta-feira, 7, transportando uma grande quantidade skunk (tipo de maconha mais potente) e maconha comum, em VW/Fusca 1300, ano 1982. Robert William de Lima, 31 anos e Dayanne Carla Schimith de Lima, 28 anos, foram abordados pela Polícia Rodoviária Federal, ainda no final da tarde de ontem, por volta das 17h45, no km 339 , da Rodovia Transbrasiliana (BR-153), em Ourinhos., no entroncamento da BR 153 com a SP 270, em fiscalização orientada ao combate ao crime.

Foto: Divulgação/ PRF

“Durante a vistoria, foram encontrados 18 tabletes de substância análoga a maconha e 205 invólucros de substância análoga a skunk, em local preparado (fundo falso), atrás do banco traseiro. Após localizada a droga, os ocupantes, motorista e passageiro, disseram que iam entregar o veículo carregado em São José dos Campos/SP e São Paulo, e receberiam R$ 1.000,00 e R$ 5.000,00 pelo transporte, respectivamente, divergindo quanto ao local e valor”, destacaram os policiais rodoviários federais.

Foto: Divulgação/ PRF

Ao todo, no carro, com placas de Bandeirantes (PR), foram encontrados 205 porções menores de skunk (12,750 kg) e 18 tabletes de maconha comum (11,446 kg). A droga foi lacrada e apreendida pela Polícia Civil de Ourinhos. O casal foi preso e encaminhado à cadeia pública de São Pedro do Turvo.