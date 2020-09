BR-153: Morre motorista do caminhão que tombou entre Ibaiti e Ventania

Photo Credit To Colaboração Tanosite

O motorista da carreta envolvida no grave acidente ocorrido na tarde de sábado (5) na BR-153, trecho entre Ibaiti e Ventania, região dos Campos Gerais paranaense, não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital em Ponta Grossa.

A mulher e a filha do motorista, que também estavam no veículo, morreram no local do acidente.

O motorista ficou preso nas ferragens e foi levado de helicóptero ao Hospital Regional de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do estado.