BR-153: Para não bater em moto, carreta com toras de madeira tomba na curva do radar da Vila Santo Antônio

Crédito da foto Para Fotos e Imagens: InformePolicial

Uma carreta carregada com toras de madeira tombou na manhã deste sábado (7), no km 111 da BR-153, perímetro urbano de Ibaiti.

Segundo informações, a carreta trazia a carga da cidade de Ventania para abastecer uma madeireira em Ibaiti.

Na curva da Vila Santo Antônio, próximo ao radar de controle de velocidade, a carreta foi ultrapassada por uma moto conduzida por uma mulher.

Segundo informaçoes do condutor, após a moto ultrapassar a carreta, a motociclista reduziu a velocidade ao chegar no radar. Para não chocar com a trazeria da moto, o condutor realizou uma manobra, com isso o veículo perdeu o controle vindo a tombar na rodovia, espalhando a carga pela pista.

Parte da carga rolou pela via atingindo o poste com o equipamento de radar danificando o aparelho.