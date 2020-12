BR-153: Polícia Rodoviária Federal apreende 17 fuzis em veículo que passava por Ourinhos

Photo Credit To Polícia Rodoviária Federal apreende 17 fuzis em veículo que passava por Ourinhos - Foto: Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal realizou, na noite de sábado, 19, uma grande apreensão de armamento pesado de uso restrito, em Ourinhos. 17 fuzis (Colt), estavam em um veículo Fiat/Siena, branco, com placas de Maringá (PR), abordado na Rodovia Transbrasiliana (BR-153).

O condutor do veículo, um motorista de 38 anos foi preso em flagrante. A abordagem ocorreu no km 338 da rodovia federal em Ourinhos. Os policiais perceberam certo nervosismo do homem diante dos procedimentos de fiscalização, além de respostas desencontradas. Diante desses fatos, o que embasou a fundada suspeita, o motorista foi conduzido à Unidade Operacional PRF de Ourinhos/SP, para uma vistoria minuciosa do veículo.

As buscas resultaram na localização de 17 fuzis da Colt M4 CARABINE CAL. 5.56X45 595903, de fabricação americana, que estavam em um fundo falso, entre o porta malas e o encosto do banco traseiro.

O homem disse aos policiais que pegou o veículo em Londrina/PR e o levaria até a cidade de São Paulo/SP, mas que desconhecia que havia armas em seu interior. Ele afirmou que receberia R$5.000,00 pela viagem.

A ocorrência foi encaminhada à CPJ (Central de Polícia Judiciária de Ourinhos). Realizadas as pesquisas do nome do indiciado e do veículo, foi verificado que o motorista não tem antecedentes criminais e o veículo encontra com a documentação em dia, com o devido licenciamento.

O homem que é residente em Cafezal do Sul (PR), foi preso em flagrante porte e posse irregular de arma de fogo de uso restrito e encaminhado à cadeia pública de São Pedro do Turvo, onde fica à disposição da justiça.