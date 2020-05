BR-153: PRF prende trio de ladrões de banco em Ourinhos

Crédito da foto Para PRF

A abordagem aos indivíduos se deu por volta das 15h30 desta quinta (21); o veículo era ocupado por três elementos, todos residentes em Joinville (SC).

A empreitada delituosa havia ocorrido na manhã do dia 21, por volta das 7h30, quando eles invadiram uma agência do Banco Santander na cidade de Uberlândia e mediante arrombamento do caixa eletrônico, subtraíram R$ 119.400,00 em espécie.

Os criminosos foram identificados pelas câmeras de segurança da agência furtada e algumas informações, como a placa do veículo em que estavam (VW/Polo, com placas de Belo Horizonte), foram repassadas aos policiais rodoviários, que aguardavam a possível passagem por Ourinhos.

Quando abordados, os assaltantes tentaram despistar os policiais, dizendo que estavam voltando de Presidente Prudente, onde teriam permanecido alguns dias a negócios.

Mas os policiais reconheceram as vestes dos acusados e ainda uma tatuagem que um deles tem no pescoço, que foi registrada pelas câmeras de segurança do banco de Uberlândia (MG).

O veículo em que estavam foi alugado em Uberlândia, junto a empresa Locadora Movida e os elementos ainda tentaram adulterar a placa com fita isolante.

Os três assaltantes foram presos e encaminhados à cadeia pública de São Pedro do Turvo, onde ficam à disposição da justiça.