Briga em família termina com dois baleados em Siqueira Campos

Photo Credit To Assessoria PM

Duas pessoas foram baleadas na noite de quinta-feira (5) durante uma confusão envolvendo pessoas da mesma família em uma chácara no bairro Estação, em Siqueira Campos.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 22 horas. Equipes da Rotam e da Rádio Patrulha foram até o local, onde o morador disse que parentes invadiram sua casa armados com pedaços de madeira, faca e facões e o agrediram. Além do morador, sua esposa, seu filho e sua cunhada também estavam na residência.

Durante a confusão o filho da vítima sacou um revólver calibre .22 e disparou contra os agressores acertando dois deles na região do tórax e do quadril, fugindo em seguida do local.

Os feridos foram socorridos e encaminhados ao pronto socorro local.

O autor dos disparos foi localizado pouco tempo depois pela PM. Ele portava o revólver calibre .22 com sete munições intactas no tambor e outras 30 munições.

A Polícia Civil investiga o caso.