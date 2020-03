Briga entre ‘amigos’ termina com homem baleado na cabeça

Crédito da foto Para Assessoria PM

Uma confusão entre quatro ‘amigos’ na tarde de domingo (29), em Ribeirão Claro, terminou com um dos envolvidos baleado na cabeça e o autor do disparo preso por tentativa de homicídio.

De acordo com a PM, o grupo participava de um churrasco na casa da vítima, no bairro Pontal das Garças (área rural do município), quando o morador começou a discutir com a mulher dele e em seguida partiu com um facão em direção a um dos ‘amigos’. Em seguida o homem foi até o carro desse mesmo ‘amigo’ e quebrou um dos vidros do veículo.

O dono do carro deixou e local e foi até casa dele (no patrimônio da Cachoeira) buscar um revólver (calibre .38) para acertar as contas o desafeto. Na volta ele o encontrou na Rodovia Bernardino Teodoro Ribeiro e os dois entraram em luta corporal, em seguida o acusado disparou duas vezes e um dos tiros acertou a cabeça da vítima.

O autor dos disparos foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e conduzido à cadeia pública local. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Pronto Socorro Municipal.