Buscas por Gabriel Anastácio em Carlópolis completam 43 horas

O Corpo de Bombeiros prossegue com os trabalhos de busca pelo platinense Gabriel Anastácio, 22 anos, desaparecido desde a tarde de domingo (27) na Represa de Xavantes, em Carlópolis/PR.

Na manhã desta terça-feira (29), equipes de mergulhadores de Curitiba, com apoio da Polícia Ambiental, reforçam os trabalhos do 7º Subgrupamento de Bombeiros Independente de Santo Antônio da Platina. No entanto, após 43 horas de buscas, Gabriel Anastácio ainda não foi encontrado.

O barco que Gabriel e os amigos estavam foi encontrado pelos bombeiros na manhã de segunda-feira (28) próximo ao local do acidente, a uma profundidade de aproximadamente cinco metros. A área é muito extensa, com profundidade entre cinco e oito metros.

Acidente

O acidente, cujas circunstâncias são investigadas, aconteceu na tarde de domingo (28) nas imediações do Residencial Água Branca. Pescadores ajudaram no resgate de outras cinco vítimas que também estariam na embarcação.

Durante a noite de domingo, amigos, parentes e voluntários trabalharam nas buscas por Gabriel Anastácio no local do acidente, mas ele não foi localizado. O Corpo de Bombeiros iniciou as buscas na manhã desta segunda-feira.